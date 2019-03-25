У понеділок, 25 березня 2019 року, Олександр Вілкул виступив організатором і взяв участь у Всеукраїнській конференції Освіта дітей з ментальними порушеннями. Права і проблеми.

Благодійний фонд Олександра Вілкула Українська перспектива вже багато років системно займається підтримкою дітей з особливими потребами. Разом з батьками цих дітей і експертами він розробив законопроект про створення гідних умов для отримання освіти та соціальної адаптації дітей з інвалідністю.

В Україні близько 160 тисяч дітей з інвалідністю, насамперед, зі складним порушенням розвитку, у яких особливі освітні потреби. Однак на сьогодні всього близько 5 тисяч з них вчаться в так званих інклюзивних класах.

При цьому коаліція в парламенті не розглянула законопроект Вілкула, який, відповідно до європейської практики, передбачає введення в освітній процес для допомоги дітям з особливими потребами “асистента дитини”.

Передбачалося, що “асистент дитини” – це фахівець, що володіє відповідною кваліфікацією педагога і психолога. Разом з дитиною він повинен знаходитися в школі під час занять і надавати необхідну допомогу.

Також передбачалися чіткі терміни складання в школі обов’язкової для кожної дитини Програми індивідуального розвитку. Ці та інші пропозиції, засновані на досвіді десятків тисяч батьків і кращому світовому досвіді, владою було проігноровано.

– Півмільярда в цьому році виділено на дітей з інвалідністю, батьки не розуміють, куди йдуть ці гроші. Вони бачать, як закриваються інтернати в центрі міст для того, щоб можна було землю вкрасти під забудову. Вони бачать, що максимум 2,5 тис грн отримує непрацююча мати, яка змушена надавати догляд за своєю дитиною. Необхідна повне перезавантаження влади. І тільки після цього ми дамо кожній дитині медичну страховку за рахунок коштів держави. Ми дамо гідну турботу і створимо гарні умови, – сказав Вілкул.

– На сьогоднішній день у нас діти не супроводжуються. У цьому навчальному році вони вже втратили кілька місяців без супроводу, тобто інклюзивно-ресурсні центри не працювали і ніхто не створював індивідуальні програми для діточок. Тому багато хто з дітей просто змушені залишатися на другий рік. Ця обгортка, яка представлена, вона беззмістовна.

За допомогою Олександра Юрійовича Вілкула буде новий законопроект, який буде якось ставити на місце всі ці питання, які порушували протягом року, – сказав Олексій Морев, голова Всеукраїнської організації Благодійний фонд Альтернатива. Гармонія.

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Лідер опозиції підкреслив, що рівень турботи про людей з інвалідністю – це показник рівня людяності влади.

– Ми розробили законопроект для створення ефективної системи підтримки та розвитку дітей з інвалідністю. Але замість нього Парубій обговорює в Раді мовний закон і перейменування міст. Після перезавантаження влади я забезпечу дітям з особливими потребами та їх батькам гідну турботу держави, яка буде оплачувати їм медичну страховку.

Підвищимо щомісячні виплати на підтримку таких дітей. Родичам, які зайняті тільки турботою про людей з інвалідністю, ця робота буде зараховуватися до трудового стажу. Діти з особливими потребами будуть жити під захистом держави, отримають освіту і знайдуть своє місце в житті.

Раніше Факти ICTV писали, що за даними Фонду Українська політика, 6,4% респондентів готові проголосувати за висуванця Опозиційного блоку Олександра Вілкула на тлі просідання рейтингу Юрія Бойко (5,7% від усіх опитаних).