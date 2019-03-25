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Факты / Украина / Политика

Вилкул: Перезагрузим власть – восстановим нормальную жизнь

На Форуме Совместная инициатива мира в Северодонецке кандидат в президенты Украины от Оппозиционного блока Александр Вилкул рассказал, что вопросы восстановления мира и развития являются приоритетными пунктами его программы.

Вилкул: Перезагрузим власть – восстановим нормальную жизнь

На Форуме Совместная инициатива мира в Северодонецке, в котором приняли участие более двух тысяч жителей Луганской области, кандидат в президенты Украины от Оппозиционного блока Александр Вилкул рассказал, что вопросы восстановления мира и развития являются приоритетными пунктами его программы.

По мнению лидера оппозиции, чтобы вернуть в страну мир и развитие, необходимо произвести перезагрузку власти. Это можно сделать только вместе.

Гарантией мира в Украине должен стать внеблоковый нейтральный статус, закрепленный в Конституции.

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Вилкул: Перезагрузим власть – восстановим нормальную жизнь / 3 фотографии

– Став президентом, вынесу на референдум новый проект Конституции. И в Конституции обязательно будет внеблоковый нейтральный статус нашей страны. Потому что это единственный возможный путь как остановить войну, – сказал Александр Вилкул.

Он подчеркнул, что только после восстановления мира возможно полноценное развитие экономики и возрождение промышленности.

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Для возрождения промышленности Александр Вилкул разработал программу Новая Индустриализация. Она предусматривает восстановление остановленных и строительство новых предприятий, создание новых рабочих мест, комплекс мер по государственной поддержке промышленности и создание новых рынков сбыта украинской продукции.

– Нам необходимо восстановить наши экономические позиции. Какая разница: мы производим товар, мы производим его на юг, на север, на запад или на восток. Если приходят деньги и мы платим достойную заработную плату нашим трудящимся, кормим наши семьи и создаем будущее нашим детям, – сказал Вилкул.

Ранее Факты ICTV писали, что по данным Фонда Украинская политика, 6,4% респондентов готовы проголосовать за выдвиженца Оппозиционного блока Александра Вилкула на фоне проседания рейтинга Юрия Бойко (5,7% от всех опрошенных).

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