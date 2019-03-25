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Вілкул: Перезавантажимо владу – відновимо нормальне життя

На Форумі Спільна ініціатива миру в Сіверодонецьку кандидат в президенти України від Опозиційного блоку Олександр Вілкул розповів, що питання відновлення миру і розвитку є пріоритетними пунктами його програми.

Вілкул: Перезавантажимо владу – відновимо нормальне життя

На Форумі Спільна ініціатива миру в Сіверодонецьку, в якому взяли участь понад дві тисячі жителів Луганської області, кандидат в президенти України від Опозиційного блоку Олександр Вілкул розповів, що питання відновлення миру і розвитку є пріоритетними пунктами його програми.

На думку лідера опозиції, щоб повернути в країну мир і розвиток, необхідно зробити перезавантаження влади. Це можна зробити тільки разом.

Гарантією миру в Україні повинен стати позаблоковий нейтральний статус, закріплений в Конституції.

– Ставши президентом, винесу на референдум новий проект Конституції. І в Конституції обов’язково буде позаблоковий нейтральний статус нашої країни. Тому що це єдиний можливий шлях як зупинити війну, – сказав Олександр Вілкул.

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Вілкул: Перезавантажимо владу – відновимо нормальне життя / 3 фотографии

Він підкреслив, що тільки після відновлення миру можливо повноцінний розвиток економіки і відродження промисловості.

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Для відродження промисловості Олександр Вілкул розробив програму Нова Індустріалізація. Вона передбачає відновлення зупинених і будівництво нових підприємств, створення нових робочих місць, комплекс заходів щодо державної підтримки промисловості і створення нових ринків збуту української продукції.

– Нам необхідно відновити наші економічні позиції. Яка різниця: ми виробляємо товар, ми виробляємо його на південь, на північ, на захід або на схід. Якщо приходять гроші і ми платимо гідну заробітну плату нашим працівникам, годуємо наші сім’ї і створюємо майбутнє нашим дітям, – сказав Вілкул.

Раніше Факти ICTV писали, що за даними Фонду Українська політика, 6,4% респондентів готові проголосувати за висуванця Опозиційного блоку Олександра Вілкула на тлі просідання рейтингу Юрія Бойко (5,7% від усіх опитаних).

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