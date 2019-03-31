В Краматорске Донецкой области правоохранители изъяли из автомобиля стопки цветных копий бюллетеней.

В полицию Краматорска поступила информация о якобы минировании автомобиля.

После проверки авто, правоохранители не обнаружили взрывчатки. Однако в машине находились несколько стопок цветных копий заполненных бюллетеней.

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– Правоохранители обнаружили пакет бюллетеней, которые имели явные признаки подделки и были уже заполнены в пользу одного из кандидатов в президенты. Полиция проверяет происхождение документов и устанавливает их владельца, – рассказал пресс-секретарь ГУ НП в Донецкой области Валерия Осипець.

Она добавила, что дело квалифицировали по ст. 158 (Фальсификация избирательных документов) УК Украины.









В Донецкой области “заминировали” авто с копиями заполненных бюллетеней / 2 фотографии

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Фото: ОПОРА