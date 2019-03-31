У Краматорську Донецької області правоохоронці вилучили з автомобіля стопки кольорових копій бюлетенів.
До поліції Краматорська надійшла інформацію про нібито замінування автомобіля.
Після перевірки авто, правоохоронці не виявили вибухівки. Проте у машині знаходилися кілька стопок кольорових копій заповнених бюлетенів.
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– Правоохоронці виявили пакет бюлетенів, які мали явні ознаки підробки та були вже заповнені на користь одного з кандидатів у президенти. Поліція перевіряє походження документів та встановлює їх власника, – розповів прес-секретар ГУ НП у Донецькій області Валерія Осіпець.
Вона додала, що справу кваліфікували за ст. 158 (Фальсифікація виборчих документів) КК України.
До слова, усю інформацію про вибори 2019 в Україні онлайн можна прочитати в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: ОПОРА