У Краматорську Донецької області правоохоронці вилучили з автомобіля стопки кольорових копій бюлетенів.

До поліції Краматорська надійшла інформацію про нібито замінування автомобіля.

Після перевірки авто, правоохоронці не виявили вибухівки. Проте у машині знаходилися кілька стопок кольорових копій заповнених бюлетенів.

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– Правоохоронці виявили пакет бюлетенів, які мали явні ознаки підробки та були вже заповнені на користь одного з кандидатів у президенти. Поліція перевіряє походження документів та встановлює їх власника, – розповів прес-секретар ГУ НП у Донецькій області Валерія Осіпець.

Вона додала, що справу кваліфікували за ст. 158 (Фальсифікація виборчих документів) КК України.









На Донеччині “замінували” авто з копіями заповнених бюлетенів / 2 фотографии

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Фото: ОПОРА