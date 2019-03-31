Выборы президента Украины 2019 отметились нарушениями со стороны иностранных СМИ, кандидатов в президенты и агресивных избирателей.

Выборы президента Украины 2019 проходят с нарушениями. Помимо технических ошибок люди намеренно не соблюдают закон.

Съемка “на память”

Корреспондент Spiegel Online Кристина Хебель опубликовала видеозапись бюллетеня из кабинки, что нарушает правило о тайном голосовании. Как известно, за такое нарушителю грозит до трех лет тюрьмы.

39 Kandidaten treten bei der Präsidentschaftswahl #Ukraine an – ein Rekord. Chancen haben laut Umfragen Komiker Wolodymyr Selensky, Petro Poroschenko und Julija Tymoschenko. Der Wahlzettel ist beeindruckende 83 Zentimeter lang. Meine Kollegin @KatjaLu3 zeigt ihn hier: pic.twitter.com/uIAAYwOMpF — Christina Hebel (@hebelowski) 31 марта 2019 г.

В Киеве наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали фотографирование бюллетеней на участках. Один из избирателей заверяет, что делал это “на память”. После замечания наблюдателя избиратель фото удалил.

Кандидаты нарушают закон

Лидер Радикальной партии и кандидат в президенты Украины Олег Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер свой бюллетень после того, как поставить отметку напротив своей фамилии.

Пьяные против выборов

В Черниговской области пьяный местный житель на одном из избирательных участков бросил зажигательную смесь в сторону кабинок для голосования. Возгорание быстро потушили. В результате происшествия никто не пострадал. Избирательный процесс не прекращался. Гражданин, который пытался поджечь кабинку, задержан.

В Харьковской области в полицию написал заявление глава участкового избиркома, у которого возник конфликт с пьяным охранником помещения. На имя дебошира составили протокол за распитие спиртных напитков на производстве.

На одном из избирательных участков в Киеве глава комиссии опоздал на час и пришел нетрезвым. Мужчина заявил, что перенервничал.

Еще один конфликт случился в Киевском районе Одессы. Глава избиркома заявил в полицию о том, что его избил избиратель. Полиция начала досудебное расследование по ч.1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

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Без сумки не буду голосовать!

В Полтавской области пришлось вызывать полицию из-за избирателя, который пытался попасть в кабинку с сумкой, что запрещено правилами голосования. Оставить вещи в специально отведенном для этого месте мужчина отказался. Проголосовать ему разрешили только после того, как сумку проверила полиция. Как нарушение инцидент зарегистрирован не был.

В Одессе на избирательном участке в Суворовском районе избирательница демонстративно порвала свой бюллетень. Инцидент произошел после того, как ей помешали вынести бюллетень за пределы избирательного участка.

К слову, все информацию про выборы 2019 в Украине онлайн можно прочитать в материале Фактов ICTV.

Источник: Depo, Думская, Опора