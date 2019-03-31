Вибори президента України 2019 відзначилися порушеннями з боку іноземних ЗМІ, кандидатів у президенти та агресивних виборців.

Вибори президента України 2019 проходять із порушеннями. Крім технічних помилок люди навмисно не дотримуються закону.

Зйомка “на пам’ять”

Кореспондент Spiegel Online Христина Хебель опублікувала відеозапис бюлетеню із кабінки, що порушує правило про таємне голосування. Як відомо, за таке порушнику закону загрожує до трьох років в’язниці.

39 Kandidaten treten bei der Präsidentschaftswahl #Ukraine an – ein Rekord. Chancen haben laut Umfragen Komiker Wolodymyr Selensky, Petro Poroschenko und Julija Tymoschenko. Der Wahlzettel ist beeindruckende 83 Zentimeter lang. Meine Kollegin @KatjaLu3 zeigt ihn hier: pic.twitter.com/uIAAYwOMpF — Christina Hebel (@hebelowski) 31 марта 2019 г.

У Києві спостерігачі зафіксували фотографування бюлетенів на дільницях. Один з виборців запевняє, що робив це “на пам’ять”. Після зауваження спостерігача виборець фото видалив.

Кандидати порушують закон

Лідер Радикальної партії і кандидат в президенти України Олег Ляшко продемонстрував у присутності телекамер свій бюлетень після того, як поставити позначку навпроти свого прізвища.

П’яні проти виборів

На Чернігівщині п’яний місцевий мешканець на одній з виборчих дільниць кинув запальну суміш у бік кабінок для голосування. Загорання швидко загасили. Внаслідок події ніхто не постраждав. Виборчий процес не припинявся. Громадянина, який намагався підпалити кабінку, затримано.

На Харківщині до поліції написав заяву глава дільничного виборчкому, у якого виник конфлікт із п’яним охоронцем приміщення. На ім’я дебошира склали протокол за розпивання спиртних напоїв на виробництві.

На одній з виборчих дільниць в Києві голова комісії запізнився на годину та прийшов нетверезим. Чоловік заявив, що перенервував.

Ще один конфлікт трапився у Київському районі Одеси. Голова виборчкому заявив до поліції про те, що його побив виборець. Поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

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Без сумки не голосуватиму!

На Полтавщині довелося викликати поліцію через виборця, який намагався потрапити у кабінку з сумкою, що заборонено правилами голосування. Залишити речі у спеціально відведеному для цього місці чоловік відмовився. Проголосувати йому дозволили тільки після того, як сумку перевірила поліція. Як порушення інцидент зареєстрований не був.

В Одесі на виборчій дільниці в Суворовському районі жінка-виборець демонстративно порвала свій бюлетень. Інцидент стався після того, як їй завадили винести бюлетень за межі виборчої дільниці.

До слова, усю інформацію про вибори 2019 в Україні онлайн можна прочитати в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Depo, Думська, Опора