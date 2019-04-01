Первый тур выборов президента Украины уже завершился и ЦВК ведет подсчет голосов. Факты ICTV собрали реакцию иностранных СМИ на первые результаты выборов в Украине.

Иностранные СМИ уже отреагировали на первые результаты выборов президента Украины и их лидеров.

Без шуток: комик выигрывает в первом туре выборов президента Украины

С таким заголовком вышел материал о первом туре выборов в Украине в Politico.

В издании считают, что своим лидерством в первом туре кандидат в президенты Владимир Зеленский готовится к “решающему рывку” во втором туре.

– Результат дает украинцам выбор во втором раунде между статус-кво и неизвестным, – считают авторы издания.

Телевизионный комик лидирует в первом туре выборов президента Украины – экзит-пол

The Guardian опубликовал результаты экзит-пола и немного рассказал о главных кандидатах на пост президента.

Однако в издании выразили опасения многих экспертов, что отсутствие опыта у Зеленского ставит под угрозу Украину, которая ведет войну против РФ.

Экзит-пол показал лидерство комика на выборах президента Украины

The Washington Post также ссылались на данные экзит-пола, однако дали более детальный разбор ситуации в первом туре выборов.

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– Как и популярный киноперсонаж, которого он играет, Зеленский сделал коррупцию главной темой своей кампании. Он предложил пожизненный запрет на занятие государственных должностей для всех, кто осужден за взяточничество, – пишет издание.

Кроме того, больше внимание The Washington Post уделил и большому количеству жалоб на нарушения во время проведения первого тура выборов.

Комик Зеленский вступает в поединок с действующим президентом Порошенко

В Die Welt осведомлены о реалиях политической гонки и понимают, что гражданам Украины придется сделать выбор между политическим новичком Владимиром Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко.

Издание пишет, что ни одному из претендентов не удастся набрать абсолютное большинство, а потому в Украине пройдет второй тур выборов.

В Die Welt добавили, что оба претендента на пост президента выступают за западную ориентацию Украины.

К слову, Факты ICTV ведут текстовый онлайн по результатам первого тура выборов президента Украины.