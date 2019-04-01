Перший тур виборів президента України вже завершився і ЦВК веде підрахунок голосів. Факти ICTV зібрали реакцію іноземних ЗМІ на перші результати виборів в Україні.

Іноземні ЗМІ вже відреагували на перші результати виборів президента України і їхніх лідерів.

Без жартів: комік виграє в першому турі виборів президента України

З таким заголовком вийшов матеріал про перший тур виборів в Україні у Politico.

У виданні вважають, що своїм лідерством в першому турі кандидат в президенти Володимир Зеленський готується до “вирішального ривка” в другому турі.

– Результат дає українцям вибір у другому раунді між статус-кво і невідомим, – вважають автори видання.

Телевізійний комік лідирує в першому турі виборів президента України – екзит-пол

The Guardian опублікував результати екзит-полу і трохи розповів про головних кандидатів на пост президента.

Однак у виданні висловили побоювання багатьох експертів, що відсутність досвіду у Зеленського ставить під загрозу Україну, яка веде війну проти РФ.

Екзит-пол показав лідерство коміка на виборах президента України

The Washington Post також посилалися на дані екзит-полу, проте дали більш детальний розбір ситуації в першому турі виборів.

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– Як і популярний кіноперсонаж, якого він грає, Зеленський зробив корупцію головною темою своєї кампанії. Він запропонував довічну заборону на заняття державних посад для всіх, хто засуджений за хабарництво, – пише видання.

Крім того, більше уваги The Washington Post приділив й великій кількості скарг на порушення під час проведення першого туру виборів.

Комік Зеленський вступає в поєдинок з чинним президентом Порошенко

В Die Welt обізнані про реалії політичної гонки і розуміють, що громадянам України доведеться зробити вибір між політичним новачком Володимиром Зеленським та чинним президентом Петром Порошенко.

Видання пише, що жодному з претендентів не вдасться набрати абсолютну більшість, а тому в Україні пройде другий тур виборів.

В Die Welt додали, що обидва претенденти на пост президента виступають за західну орієнтацію України.

До слова, Факти ICTV публікували результати першого туру виборів президента по екзит-полу.