У комітеті Держдуми Росії порекомендували ухвалити заяву щодо невизнання виборів президента в Україні.
Комітет Держдуми Росії у справах СНД, євразійської інтеграції і зв’язків зі співвітчизникам рекомендує ухвалити заяву щодо невизнання виборів в Україні.
За словами голови комітету Леоніда Калашникова, сьогодні це питання розглядатиметься у Державній думі.
Він вважає, що вибори президента України не можна визнавати, оскільки “від них був відрізаний Донбас і ті українці, які проживають в РФ”.
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Калашников додав, що подібне рішення не означає виключення співпраці з новим президентом України.
До слова, явка на виборах в Україні у 2019 році перевищила показник 2014 року.
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