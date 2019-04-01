У комітеті Держдуми Росії порекомендували ухвалити заяву щодо невизнання виборів президента в Україні.

Комітет Держдуми Росії у справах СНД, євразійської інтеграції і зв’язків зі співвітчизникам рекомендує ухвалити заяву щодо невизнання виборів в Україні.

За словами голови комітету Леоніда Калашникова, сьогодні це питання розглядатиметься у Державній думі.

Він вважає, що вибори президента України не можна визнавати, оскільки “від них був відрізаний Донбас і ті українці, які проживають в РФ”.

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Калашников додав, що подібне рішення не означає виключення співпраці з новим президентом України.

До слова, явка на виборах в Україні у 2019 році перевищила показник 2014 року.