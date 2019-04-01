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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Який курс долара після першого туру президентських виборів

Сьогодні курс гривні на міжбанку зміцнився до 27,22 грн за долар.

Гривні

Після першого туру виборів президента України курс гривні до долара на відкритті торгів на міжбанку зміцнився до 27,2-27,25.

Зростання долара до гривні після відкриття торгів не спостерігається.

За словами начальника управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрія Гриненка, перший тур виборів не вплинув на курс гривні.

– Оскільки результати екзит-полів практично збігаються з даними попередніх соціологічних опитувань, вплив першого туру виборів президента не вплине на міжбанківський ринок в понеділок, – сказав Гриненко.

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Сьогодні на курс гривні можуть впливати виплати ПДВ і покупка валюти для виведення дивідендів.

До слова, явка на виборах 2019 в Україні перевищила показник 2014 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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