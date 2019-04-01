Сьогодні курс гривні на міжбанку зміцнився до 27,22 грн за долар.

Після першого туру виборів президента України курс гривні до долара на відкритті торгів на міжбанку зміцнився до 27,2-27,25.

Зростання долара до гривні після відкриття торгів не спостерігається.

За словами начальника управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрія Гриненка, перший тур виборів не вплинув на курс гривні.

– Оскільки результати екзит-полів практично збігаються з даними попередніх соціологічних опитувань, вплив першого туру виборів президента не вплине на міжбанківський ринок в понеділок, – сказав Гриненко.

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Сьогодні на курс гривні можуть впливати виплати ПДВ і покупка валюти для виведення дивідендів.

До слова, явка на виборах 2019 в Україні перевищила показник 2014 року.