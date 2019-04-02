Як пройшов перший тур виборів? Найчастіші порушення, висновки МВС та звіти міжнародних організацій – чи були показники кращі за вибори 2014 року, розповідають Факти ICTV.

ЦВК завершує опрацювання протоколів, а отже перший тур виборів президента України 2019 добігає кінця.

Результати залишились незмінними – у другий тур виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

Напередодні виборів всі тільки і говорили, що про фальсифікації, загрози з боку РФ та можливі порушення. Незважаючи на це, судячи зі звітів, вибори пройшли чесно, прозоро та демократично.

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До цьогорічного голосування підійшли з особливою увагою – спостерігати за чесністю та прозорістю виявили бажання 139 неурядових українських організацій, 17 міжнародних. Окрім того, злагоджено працювали правоохоронні служби, які вчасно реагували на будь-які провокації, в тому числі у кіберпросторі.

Порушення під час виборів

Найчастішим порушенням, як зафіксували спостерігачі громадської мережі Опора, що слідкували за дотриманням процедур виборів, була видача бюлетеня без пред’явлення належних документів. І таких дільниць нарахували 14,5% від загальної кількості по всій Україні.

Люди намагались отримати бюлетень без документів взагалі, з пенсійними посвідченнями, студентськими квитками, водійськими правами та закордонними паспортами.

Окрім того, часто люди нехтувати таємницею голосування, демонструючи свої заповнені бюлетені. Таких випадки зафіксовані на 10,4% дільниць.

Часто люди через незнання фотографували свої бюлетені, що заборонено законом та карається штрафом. А якщо виявиться, що фото зроблене з метою отримання грошей за продаж голосу, то за це можна отримати до трьох років позбавлення волі.

– Насправді день виборів пройшов досить чисто, тому говорити про порушення, які б мали вплив на кінцевий результат, не можу. Випадки порушення процедурного порядку або подій, які могли мати ознаки злочину, були одиничні, – розповідає голова правління Опори Ольга Айвазовська.

Вона додає, що порівняно з 2014 роком, показники процесуальних порушень зменшились. В той же час порушення, як от розголошення таємниці голосування чи фотографування бюлетенів, навпаки зросли.

Повна готовність МВС

За безпекою, чистотою і прозорістю також слідкували і правоохоронці. З1 березня було задіяно 32 800 осіб, які працювали на всіх виборчих дільницях.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час ефіру Свободи Слова прозвітував, що вибори пройшли “спокійно, добре та організовано”. До поліції загалом надійшло 2662 звернення.

– Це незначні порушення. В основному це різні ситуації – від незаконного голосування, до незаконної агітації чи фотографування бюлетенів, – розповідає голова МВС.

Він додав, що вже відкрито 66 проваджень, по яким ведуться розслідування.

Що кажуть міжнародні партнери?

Зазначимо, що на цьогорічних виборах була присутня рекордна кількість міжнародних спостерігачів – всього 2344 спостерігача від 19 організацій та 17 держав, що вдвічі перевищило показник 2014 року.

Чесні, вільні, демократичні – і в ОБСЄ, і в ПАРЄ, і в інших організаціях на виборчий процес в Україні не нарікають.

Голова місії Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами Златко Вуйович також відзначив чистоту проведення виборів 31 березня:

– Наші спостерігачі сказали, що дільниці на всіх етапах процесу працювали краще, ніж п’ять років тому. Були певні порушення, але жодне не змогло вплинути на результат. Ми не помітили великих проблем, – зазначив він.

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Однак, голова місії все ж додав, що проблемою виявилось те, що напередодні дня голосування відбулись численні заміни членів дільничних і окружних виборчих комісій, через що на етапі підрахунку голосів виникли питання з некомпетентністю.

Яким буде другий тур?

Зважаючи на те, як пройшов перший тур, є всі підстави розраховувати, що 21 квітня теж буде спокійним. Втім, Ольга Айвазовська радить не квапитись з висновками:

– Треба дочекатись результатів першого туру. Якщо вони пройдуть без оскаржень, судових процесів, публічних акцій на вулиці, то другий тур не буде настільки гарячим, як цього очікували, коли було відкритим питання результатів другого і третього місця в рейтингу.

Народний депутат і голова фракції БПП Артур Герасимов прогнозує, що другий тур буде “демократичним, прозорим і чесним”, однак не виключає і спроб зриву виборчого процесу:

– Ключові загрози – план Кремля по зриву виборів. Вони намагались його запустити в першому турі. Давайте не забувати, Кремль буде намагатись зробити те ж саме, бо в першому турі вони отримали поразку, – розповідає він Фактам ICTV.

Чесні вибори – це те, до чого треба прагнути демократичній Україні. На фоні всі корупційний скандалів, брудних політичних звинувачень та одвічної боротьби влади та опозиції, висновки щодо чистого, чесного та вільного виборчого процесу – це крок до того майбутнього, якого ми прагнемо.

Лілія Ященко