PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Кто выиграет второй тур выборов – ставки букмекеров

Букмекеры возобновили прием ставок на выборы президента 2019.

Кто выиграет второй тур выборов – ставки букмекеров

Ставки на выборы президента Украины 2019, которые продолжатся во втором туре, возобновили букмекерские конторы.

Как уже стало известно, по результатам первого тура выборов в новом голосовании в роли кандидатов примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Прогнозы экспертов крупных операторов в Украине говорят о том, что действующий глава государства не сможет пойти на второй срок. А вот все шансы стать новым президентом имеет Владимир Зеленский.

Читайте: Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)

К слову, Факты ICTV проанализировали, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре выборов, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский может не прийти на дебаты из-за концертного графика – Разумков
Когда в Украине парламентские выборы
Украинцы могут гордиться выборами, но нужны дебаты – ENEMO
Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)
Как голосовать во втором туре выборов не по месту прописки
ЦИК обработала 100% протоколов заграничных округов – победил Порошенко
Результаты выборов 2019: как голосовали регионы
Результаты выборов 2019. Зеленский и Порошенко во втором туре
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка