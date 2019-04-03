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Факти / Україна / Політика

Хто виграє другий тур виборів – ставки букмекерів

Букмекери відновили прийом ставок на президентські вибори 2019.

Вибори 2019

Ставки на вибори президента України 2019, які продовжаться у другому турі, відновили букмекерські контори.

Як уже стало відомо, за результатами першого туру виборів у новому голосуванні в ролі кандидатів візьмуть участь Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Прогнози експертів великих операторів в Україні говорять про те, що чинний глава держави не зможе піти на другий термін. А ось усі шанси стати новим президентом має Володимир Зеленський.

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До слова, Факти ICTV проаналізували, яку стратегію оберуть лідери перегонів у другому турі виборів, як будуть мобілізовувати свій електорат та до яких кроків вдадуться.

Другий тур виборів призначено на 21 квітня.

Фото: Getty Images

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