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Факти / Україна / Політика

Українці можуть пишатися виборами, але потрібні дебати – ENEMO

Спостерігачі за виборами президента України закликають кандидатів провести дебати перед другим туром.

Українці можуть пишатися виборами, але потрібні дебати – ENEMO

Важливість дебатів перед проведенням голосування у другому турі виборів президента України 2019 “складно переоцінити”.

Про це заявив експерт місії зі спостереження за волевиявленням ENEMO П’єр Пет’є.

За його словами, відсутність дебатів під час передвиборної кампанії не завадила провести в Україні конкурентні вибори. Незважаючи на це, спостерігач все ж закликає провести телезустріч кандидатів перед другим туром.

До слова, глава місії ENEMO Златко Вуйович заявив, що українці можуть пишатися, що перший тур виборів був “вільним і конкурентним”.

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– Це показує, що Україна рухається у правильному напрямку.

Як уже стало відомо, за результатами першого туру виборів у новому голосуванні в ролі кандидатів візьмуть участь Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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