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Факты / Украина / Политика

Кто выиграет второй тур выборов – ставки букмекеров

Букмекеры возобновили прием ставок на выборы президента 2019.

Вибори 2019

Ставки на выборы президента Украины 2019, которые продолжатся во втором туре, возобновили букмекерские конторы.

Как уже стало известно, по результатам первого тура выборов в новом голосовании в роли кандидатов примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Прогнозы экспертов крупных операторов в Украине говорят о том, что действующий глава государства не сможет пойти на второй срок. А вот все шансы стать новым президентом имеет Владимир Зеленский.

 

Читайте: Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)

К слову, Факты ICTV проанализировали, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре выборов, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Фото: Dreamstime

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