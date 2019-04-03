Законопроект про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську Конституційний Суд України визнав конституційним.

Конституційний суд України в ході закритого засідання ухвалив рішення та надав висновок про перейменування Дніпропетровської області у Січеславську.

Цим висновком КСУ визнав законопроект про внесення зміни до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

У суді зазначили, що запропонована зміна стосується назви однієї з областей України як одиниці системи адміністративно-територіального устрою України, не передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

Крім того, вона не спрямована на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України, отже, відповідає вимогам ч.1 ст. 157 Конституції України.

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Тепер зміни до Основного закону повинні бути прийнятими 226 голосами нардепів у першому читанні і 300 – на наступній сесії у другому.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року в Верховній Раді зареєстрували проект закону №9310-1, в якому пропонувалося змінити назву Дніпропетровської області на Січеславську.

7 лютого народні депутати 240 голосами підтримали перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Джерело: КСУ

Фото: КСУ