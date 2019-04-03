Кабмін зобов’язав Нафтогаз продавати газ населенню дешевше 8,55 грн за кубічний метр.

Національна акціонерна компанія Нафтогаз України з 1 квітня зможе встановлювати ціну на газ для населення нижче від граничної ціни.

Про це заявив прем`єр-міністр Володимир Гройсман, уточнивши, що така норма в Україні прописана на рівні 8,55 грн за кубічний метр.

За словами прем’єра, у Кабміні повністю підтримують заяву Нафтогазу про те, що компанія може продавати газ дешевше за 8,55.

– Що дешевше вони продаватимуть, то краще.

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Гройсман підкреслив, що Кабмін більше не встановлюватиме ціну на продаж газу Нафтогазом, але вона не може бути вищою за 8,55.

– Зобов`язую НАК Нафтогаз з 1 квітня реалізовувати газ для населення дешевше, ніж 8,55, – додав він.

14 березня голова Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що ціна газу на європейському ринку впала нижче вартості газу для населення в Україні.

Як повідомлялося, Кабмін оштрафував 11 облгазів через завищені платіжки, які отримали українці.