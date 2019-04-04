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Факти / Україна

Стадіон так стадіон! Порошенко погодився на дебати із Зеленським

Петро Порошенко погодився взяти участь у дебатах з кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським на НСК Олімпійський.

Стадіон так стадіон! Порошенко погодився на дебати із Зеленським

Дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського перед другим туром виборів президента України пройдуть на НСК Олімпійський, повідомив глава держави у відеозверненні у Facebook.

– Бути президентом і головнокомандувачем – це не гра і не бажання сподобатися. Це означає нести відповідальність за людей, за країну всередині і на міжнародній арені. І дебати робляться не заради видовища на стадіоні. Це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, про цінності, про історичний вектор, про пріоритети. Країна не просто вибирає, вона довіряє свою долю, – сказав він.

Порошенко зазначив, що згідно закону України Про вибори президента дебати можуть відбутися на базі Громадського телебачення з трансляцією по всім телеканалам.

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– Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю Вас, Володимир Олександрович!- резюмував Порошенко.

Нагадаємо, вчора Зеленський погодився взяти участь у дебатах з Порошенком і запропонував провести їх на НСК Олімпійський, щоб за ними могли спостерігати всі українці.

Він заявив, що чекає на відповідь протягом 24 годин.

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