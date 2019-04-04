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Факты / Украина / Политика

Зеленский отказался сдавать анализы на Олимпийском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте на Олимпийском.

Зеленский отказался сдавать анализы на Олимпийском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте НСК Олимпийский.

Такое предложение ранее выдвинул действующий президент Петр Порошенко.

Читайте: Что такое дебаты и для чего они нужны

В штабе Зеленского пригласили Порошенко в 8.00 в пятницу сдать анализы в независимой лаборатории Eurolab, а не на Олимпийском во избежание каких-либо фальсификаций.

Напомним, Владимир Зеленский обратился к Петру Порошенко с тем, что перед дебатами кандидаты обязательно должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

5 апреля действующий президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ждет Владимира Зеленского в медпункте НСК Олимпийского для прохождения анализа на наличие алкоголя и наркотиков.

Согласится ли Владимир Зеленский на дебаты?

  • Да 75%, 6 голосов
    6 голосов 75%
    75%
  • Нет 25%, 2 голоса
    2 голоса 25%
    25%
Всего голосов: 8

Ранее Факты ICTV писали, что НОТУ начинает переговоры со штабами о проведении дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе НСК Олимпийский.

Фото: УНИАН

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