Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте на Олимпийском.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте НСК Олимпийский.

Такое предложение ранее выдвинул действующий президент Петр Порошенко.

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В штабе Зеленского пригласили Порошенко в 8.00 в пятницу сдать анализы в независимой лаборатории Eurolab, а не на Олимпийском во избежание каких-либо фальсификаций.

Напомним, Владимир Зеленский обратился к Петру Порошенко с тем, что перед дебатами кандидаты обязательно должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

5 апреля действующий президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ждет Владимира Зеленского в медпункте НСК Олимпийского для прохождения анализа на наличие алкоголя и наркотиков.

Согласится ли Владимир Зеленский на дебаты? Да 75%, 6 голосов 6 голосов 75% 75%

Нет 25%, 2 голоса 2 голоса 25% 25% Всего голосов: 8 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Ранее Факты ICTV писали, что НОТУ начинает переговоры со штабами о проведении дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе НСК Олимпийский.