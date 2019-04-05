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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится – Всемирный банк

Всемирный банк снизил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году.

Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится – Всемирный банк

Всемирный банк в апрельском обзоре ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,9 до 2,7%.

Согласно новому прогнозу, экономический рост в регионе Европы и Центральной Азии замедлится до 2,1% в 2019 году с 3,1% в прошлом году.

Отмечается, что это обусловлено замедлением мирового роста и неопределенными перспективами.

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Прогноз Всемирного банка по росту ВВП Украины выглядит следующим образом: 2019 год – 2,7%, в 2020 году – 3,4%, 2021 год – 3,8%.

К слову, по оперативным данным Государственной службы статистики, валовой внутренний продукт Украины в 2018 году вырос на 3,3%.

Ранее Факты ICTV писали о том, что по прогнозам МВФ, ВВП Украины значительно вырастет за два года.

Источник: World Bank Group

Фото: Dreamstime

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