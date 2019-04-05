Світовий банк знизив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році.
Світовий банк у квітневому огляді погіршив прогноз зростання ВВП України у 2019 році з 2,9 до 2,7%.
Згідно з новим прогнозом, економічне зростання в регіоні Європи і Центральної Азії сповільниться до 2,1% у 2019 році з 3,1% в минулому році.
Зазначається, що це обумовлено уповільненням світового зростання і невизначеними перспективами.
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Прогноз Світового банку щодо зростання ВВП України виглядає наступним чином: 2019 рік – 2,7%, у 2020 році – 3,4%, 2021 рік – 3,8%.
До слова, за оперативними даними Державної служби статистики, валовий внутрішній продукт України в 2018 році зріс на 3,3%.
Раніше Факти ICTV писали про те, що за прогнозами МВФ, ВВП України значно зросте за два роки.
Джерело: World Bank Group