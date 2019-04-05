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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Зростання ВВП України у 2019 році сповільниться – Світовий банк

Світовий банк знизив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році.

Зростання ВВП України у 2019 році сповільниться – Світовий банк

Світовий банк у квітневому огляді погіршив прогноз зростання  ВВП України у 2019 році з 2,9 до 2,7%.

Згідно з новим прогнозом, економічне зростання в регіоні Європи і Центральної Азії сповільниться до 2,1% у 2019 році з 3,1% в минулому році.

Зазначається, що це обумовлено уповільненням світового зростання і невизначеними перспективами.

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Прогноз Світового банку щодо зростання ВВП України виглядає наступним чином: 2019 рік – 2,7%, у 2020 році – 3,4%, 2021 рік – 3,8%.

До слова, за оперативними даними Державної служби статистики, валовий внутрішній продукт України в 2018 році зріс на 3,3%.

Раніше Факти ICTV писали про те, що за прогнозами МВФ, ВВП України значно зросте за два роки.

Джерело: World Bank Group

Фото: Dreamstime

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