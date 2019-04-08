Кандидат в президенты Петр Порошенко обязательно посетит дебаты на Общественном телевидении, но также планирует прибыть и на НСК Олимпийский.

Спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что кандидат в президенты примет участие в дебатах на Общественном телевидении, но также постарается посетить НСК Олимпийский.

Он добавил, что участие в дебатах на телевидении прописано в соответствующей норме закона.

– Не исключено, что Порошенко сможет выйти 19 апреля и на НСК Олимпийский, но только в то время, когда он будет свободен от выполнения своих обязанностей, – сказал Медведев.

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Спикер также сказал, что предложение Порошенко о проведении дебатов на стадионе НСК Олимпийский 14 апреля остается в силе.

В штабе считают, что одного тура дебатов, который назначен на 19 апреля, будет слишком мало.

К слову, директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина назвала причину, по которой кандидат в президенты Владимир Зеленский избегает дебатов.