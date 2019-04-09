В МВФ считают, что экономический рост Украины продолжится в 2019 и 2020 годах.
В Международном валютном фонде считают, что ВВП Украины в 2019 году вырастет на 2,7%.
В 2020 году рост экономики немного ускорится и должен достигнуть приблизительно 3%.
Кроме того, в МВФ ожидают, что инфляция в Украине в этом году замедлится до 8% и до 5,9% в 2020 году.
По прогнозам Международного валютного фонда, уровень безработицы в нашей стране также должен снизится до 8,5% в 2019 году и до 8,1% в 2020 году.
Читайте: Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится – Всемирный банк
К слову, Всемирный банк считает, что Украине потребуется продолжить сотрудничество с МВФ после завершения программы Stand-by.
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