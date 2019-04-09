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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Економічне зростання України продовжиться у 2019 році – МВФ

В МВФ вважають, що економічне зростання України продовжиться у 2019 і 2020 роках.

Економічне зростання України продовжиться у 2019 році – МВФ

У Міжнародному валютному фонді вважають, що ВВП України у 2019 році зросте на 2,7%.

У 2020 році зростання економіки трохи прискориться і повинно досягти приблизно 3%.

Крім того, в МВФ очікують, що інфляція в Україні цього року сповільниться до 8% і до 5,9% у 2020 році.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, рівень безробіття в нашій країні також повинен знизитися до 8,5% у 2019 році і до 8,1% у 2020 році.

Читайте: Зростання ВВП України у 2019 році сповільниться – Світовий банк

До слова, Світовий банк вважає, що Україні потрібно продовжити співпрацю з МВФ після завершення програми Stand-by.

Джерело: МВФ

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