Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовала имена новых экспертов.
Команду экспертов кандидата в президента Украины Владимира Зеленского пополнили:
- экс-первый замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер – транспорт и инфраструктура
- экс-первый замглавы Национальной телерадиокомпании Александр Харебин – информационная и языковая политика
- президент и руководитель практики банковского и финансового права юркомпании Jurimex Данил Гетманцев – налогообложение, публичные финансы, банковское право
- глава ОО Всеукраинская организация Зеленый фонд Олег Бондаренко – экология
- заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета Александр Мережко – E-government и народовластие
- учредитель школы мэров Руслан Рохов – местное и региональное развитие
- юрист Hillmont Partners Вадим Галайчук.
Ранее экспертами в команде Владимира Зеленского были названы бывшие министры – финансов Александр Данилюк и экономразвития и торговли Айварас Абромавичус, а также экс-замминистра юстиции Руслан Рябошапка.
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Ранее Факты ICTV писали, что Владимир Зеленский больше не намерен сдавать никаких анализов.