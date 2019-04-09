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Факты / Украина / Политика

Команда Зеленского назвала имена своих экспертов

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовала имена новых экспертов.

Команда Зеленского назвала имена своих экспертов

Команду экспертов кандидата в президента Украины Владимира Зеленского пополнили:

  • экс-первый замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер – транспорт и инфраструктура
  • экс-первый замглавы Национальной телерадиокомпании Александр Харебин – информационная и языковая политика
  • президент и руководитель практики банковского и финансового права юркомпании Jurimex Данил Гетманцев – налогообложение, публичные финансы, банковское право
  • глава ОО Всеукраинская организация Зеленый фонд Олег Бондаренко – экология
  • заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета Александр Мережко – E-government и народовластие
  • учредитель школы мэров Руслан Рохов – местное и региональное развитие
  • юрист Hillmont Partners Вадим Галайчук.

Ранее экспертами в команде Владимира Зеленского были названы бывшие министры – финансов Александр Данилюк и экономразвития и торговли Айварас Абромавичус, а также экс-замминистра юстиции Руслан Рябошапка.

Читайте: Штабы кандидатов в президенты не ведут переговоры по дебатам – Аласания

Ранее Факты ICTV писали, что Владимир Зеленский  больше не намерен сдавать никаких анализов.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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