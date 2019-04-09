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Факти / Україна / Політика

Команда Зеленського назвала імена своїх експертів

Команда кандидата у президенти Володимира Зеленського оприлюднила імена нових експертів.

Команда Зеленського назвала імена своїх експертів

Команду експертів кандидата у президенти України Володимира Зеленського поповнили:

  • екс-перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер – транспорт й інфраструктура
  • екс-перший заступник голови Національної телерадіокомпанії Олександр Харебін – інформаційна та мовна політика
  • президент і керівник практики банківського та фінансового права юркомпанії Jurimex Данило Гетманцев – оподаткування, публічні фінанси, банківське право
  • голова ГО Всеукраїнська організація Зелений фонд Олег Бондаренко – екологія
  • завідувач кафедри права Київського національного лінгвістичного університету Олександр Мережко – E-government і народовладдя
  • засновник школи мерів Руслан Рохов – місцевий і регіональний розвиток
  • юрист Hillmont Partners Вадим Галайчук.

Раніше експертами у команді Володимира Зеленського були названі колишні міністри – фінансів Олександр Данилюк і економрозвитку і торгівлі Айварас Абромавічус, а також екс-заступник міністра юстиції Руслан Рябошапка.

Читайте: Штаби кандидатів у президенти не ведуть переговори щодо дебатів – Аласанія

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський  більше не має наміру здавати жодних аналізів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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