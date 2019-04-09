Команда кандидата у президенти Володимира Зеленського оприлюднила імена нових експертів.

Команду експертів кандидата у президенти України Володимира Зеленського поповнили:

екс-перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер – транспорт й інфраструктура

екс-перший заступник голови Національної телерадіокомпанії Олександр Харебін – інформаційна та мовна політика

президент і керівник практики банківського та фінансового права юркомпанії Jurimex Данило Гетманцев – оподаткування, публічні фінанси, банківське право

голова ГО Всеукраїнська організація Зелений фонд Олег Бондаренко – екологія

завідувач кафедри права Київського національного лінгвістичного університету Олександр Мережко – E-government і народовладдя

засновник школи мерів Руслан Рохов – місцевий і регіональний розвиток

юрист Hillmont Partners Вадим Галайчук.

Раніше експертами у команді Володимира Зеленського були названі колишні міністри – фінансів Олександр Данилюк і економрозвитку і торгівлі Айварас Абромавічус, а також екс-заступник міністра юстиції Руслан Рябошапка.

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Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський більше не має наміру здавати жодних аналізів.