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Факты / Украина / Политика

В Киеве под офисом Зеленского собрались два митинга

Под офисом Зеленского митингующие проводят две акции: участники первой жалуются на коррупцию, другие требуют рассказать о политических намерениях.

В Киеве под офисом Зеленского собрались два митинга

Под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского организовали две акции. Представители первой акции пришли рассказать политику о проблемах коррупции в Украине, другие – требуют рассказать о политических намерениях кандидата Зеленского.

В общем под офисом Зеленского в Печерском районе собрались около 400-500 человек.

Участники первой акции, в основном пенсионеры, заявили, что пришли к шоумену как к будущему президенту, чтобы рассказать о коррупции. Перед людьми выступил Андрей Шевченко, который назвался как глава Запорожской областной организации Союза офицеров.

Он заявил, что правоохранительные органы не расследуют коррупцию, после чего перечислил громкие коррупционные дела.

Другую акцию устроил блоггер Мирослав Олешко, ее участники требуют обнародовать намерения Зеленского.

– Как он будет прятаться, если выиграет выборы? За беркутом как Янукович? – сказал блогер.

Олешко заявил, что первый митинг проплачен командой Зеленского, чтобы помешать их акции.

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Рядом с двумя акциями также собралась группа молодых людей, похожих на так называемых титушок, которые заявляют, что прийши постоять за свободу по просьбе Олешко.

В целом участники обеих акций постоянно ссорятся, но титушки с пенсионерами не пересекаются. Первое столкновение произошло после того, как участники акции в поддержку Зеленского выдрали плакат у оппонентов. Правоохранители отреагировали на конфликт и вывели участников драки из толпы.

Напомним, команда кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовала имена новых экспертов.

Источник: Громадське

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