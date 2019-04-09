Под офисом Зеленского митингующие проводят две акции: участники первой жалуются на коррупцию, другие требуют рассказать о политических намерениях.

Под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского организовали две акции. Представители первой акции пришли рассказать политику о проблемах коррупции в Украине, другие – требуют рассказать о политических намерениях кандидата Зеленского.

В общем под офисом Зеленского в Печерском районе собрались около 400-500 человек.