Под офисом Зеленского митингующие проводят две акции: участники первой жалуются на коррупцию, другие требуют рассказать о политических намерениях.
Под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского организовали две акции. Представители первой акции пришли рассказать политику о проблемах коррупции в Украине, другие – требуют рассказать о политических намерениях кандидата Зеленского.
В общем под офисом Зеленского в Печерском районе собрались около 400-500 человек.
Участники первой акции, в основном пенсионеры, заявили, что пришли к шоумену как к будущему президенту, чтобы рассказать о коррупции. Перед людьми выступил Андрей Шевченко, который назвался как глава Запорожской областной организации Союза офицеров.
Он заявил, что правоохранительные органы не расследуют коррупцию, после чего перечислил громкие коррупционные дела.
Учасники однієї з акцій під офісом Зеленського заявили, що прийшли до шоумена, як до майбутнього президента, аби розповісти про корупцію pic.twitter.com/SStaEhcGaF
— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 9 апреля 2019 г.
Другую акцию устроил блоггер Мирослав Олешко, ее участники требуют обнародовать намерения Зеленского.
– Как он будет прятаться, если выиграет выборы? За беркутом как Янукович? – сказал блогер.
Олешко заявил, что первый митинг проплачен командой Зеленского, чтобы помешать их акции.
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Рядом с двумя акциями также собралась группа молодых людей, похожих на так называемых титушок, которые заявляют, что прийши постоять за свободу по просьбе Олешко.
В целом участники обеих акций постоянно ссорятся, но титушки с пенсионерами не пересекаются. Первое столкновение произошло после того, как участники акции в поддержку Зеленского выдрали плакат у оппонентов. Правоохранители отреагировали на конфликт и вывели участников драки из толпы.
Напомним, команда кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовала имена новых экспертов.