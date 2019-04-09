Під офісом Зеленського мітингуючі проводять дві акції: учасники першої жаліються на корупцію, інші вимагають розповісти про політичні наміри.

Під офісом кандидата у президенти Володимира Зеленського організували дві акції. Представники першої акції прийшли розповісти політикові про проблеми корупції в Україні, інші – вимагають розповісти про політичні наміри кандидата Зеленського.

Загалом під офісом Зеленського в Печерському районі зібралися близько 400-500 людей.

Учасники першої акції, переважно пенсіонери, заявили, що прийшли до шоумена як до майбутнього президента, аби розповісти про корупцію. Перед людьми виступив Андрій Шевченко, який назвався як голова Запорізької обласної організації Спілки офіцерів.

Він заявив, що правоохоронні органи не розслідують корупцію, після чого перелічив гучні корупційні справи.

Учасники однієї з акцій під офісом Зеленського заявили, що прийшли до шоумена, як до майбутнього президента, аби розповісти про корупцію pic.twitter.com/SStaEhcGaF — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 9 апреля 2019 г.

Іншу акцію влаштував блогер Мирослав Олешко, її учасники вимагають оприлюднити наміри Зеленського.

– Як він буде ховатися, якщо виграє вибори? За беркутом як Янукович? — сказав блогер.

Олешко заявив, що перший мітинг проплачений командою Зеленського, аби завадити їхній акції.

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Поруч з двома акціями також зібралася група молодиків, схожих на так званих тітушок, які заявляють, що прийши постояти за свободу на прохання Олешка.

Загалом учасники обох акцій постійно сваряться, проте тітушки з пенсіонерами не перетинаються. Перша сутичка сталася після того, як учасники акції на підтримку Зеленського видерли плакат у опонентів. Правоохоронці відреагували на конфлікт та вивели учасників бійки з натовпу.

Нагадаємо, команда кандидата у президенти Володимира Зеленського оприлюднила імена нових експертів.