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Факты / Украина

Порошенко поручил СБУ проверить участие Медведчука в переговорах по заложникам

Петр Порошенко считает участие Виктора Медведчука в переговорах по освобождению украинских заложников неэффективным.

Порошенко поручил СБУ проверить участие Медведчука в переговорах по заложникам

Петр Порошенко просит СБУ рассмотреть целесообразность участия главы политсовета партии Оппозиционная платформа – за жизнь Виктора Медведчука в переговорах по освобождению украинских заложников.

– Я обращаюсь к Службе безопасности Украины рассмотреть возможность целесообразности дальнейшего использования господина Медведчука в формате гуманитарной группы для освобождения заложников, если его функционирование является неэффективным. Доложить мне завтра, – сказал президент Украины.

Порошенко напомнил, что в последний раз освобождение заложников, “переговорами” на счет которых занимается Медведчук, произошло в декабре 2017 года. Президент отметил, что назвать это эффективным нельзя.

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Напомним, Порошенко заявил, что в случае своего переизбрания будет работать над скорейшей организацией саммита в нормандском формате.

Источник: Радио НВ

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