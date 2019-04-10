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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине разрешили заменить кассовые аппараты смартфонами

Государственная фискальная служба внесла в реестр 8 новых моделей кассовых аппаратов, которые позволяют проводить расчет с помощью смартфона или планшета.

Смартфон

Среди новых кассовых аппаратов находится и система так называемого электронного чека, которая позволит продавать товары, используя специальные программы на компьютере, смартфоне или планшете.

Новые кассовые аппараты предлагают использовать в режиме тестирования всем заинтересованным субъектам хозяйствования.

В Государственной фискальной службе заявили, что эксперимент продлится до конца 2019 года, а по его результатам примут решение о внедрении технологии в широкое обращение.

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Замена кассовых аппаратов на смартфоны и планшеты должна сократить соответствующие расходы предпринимателей.

К слову, в Международном валютном фонде считают, что рост экономики Украины продолжится и в 2019-2020 годах.

Источник: ГФС

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