Сотрудники СБУ задержали в Харькове сотрудника областной полиции, работавшего на Генштаб Вооруженных сил РФ.

Украинский полицейского завербовал кадровый российский офицер, когда тот якобы ездил к родственникам в российский Белгород, рассказал представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

По его словам, этот российский военный разведчик находился на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, где формировал агентурные сети из граждан Украины.

Харьковский силовик и российский разведчик строго придерживались мер безопасности и конспирации – использовали программы шифрования электронных сообщений, а также личные встречи на территории Белгородской области.

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Полицейский передавал своему российскому куратору секретную информацию МВД и Нацполиции, сведения о дислокации военных подразделений и силовых структур на территории Харьковской области.

Во время обыска по месту жительства полицейского обнаружили доказательства его противоправной деятельности, в том числе магнитные носители информации с грифом ограниченного доступа, а также компьютер, на котором хранились полученные разведывательные сведения.

Задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111 УКУ – Государственная измена.

К слову, сотрудники СБУ задержали в Одесской области иностранца, который пребывает в международном розыске за терроризм.