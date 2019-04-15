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Факти / Україна / Політика

Контроль за морськими газопроводами: ЄС затвердив поправки до Газової директиви

Євросоюз остаточно затвердив проект поправок до Газової директиви, яка дозволяє посилити контроль за морськими газопроводами.

Північний потік 2

Сьогодні Рада ЄС остаточно затвердила поправки до Газової директиви, яка розширює можливості для контролю за морськими газопроводами, серед яких значиться й Північний потік-2.

Тепер морські газопроводи повинні відповідати правилам, які поширюються на наземні труби.

Документ затвердили без проведення обговорення. Відповідні поправки набудуть чинності через 20 днів після їхньої публікації в Офіційному журналі ЄС.

Після цього у країн-членів Євросоюзу буде дев’ять місяців на те, щоб впровадити їх в своє законодавство.

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Під Газову директиву ЄС потрапляє й російський Північний потік-2. Документ вимагає, щоб оператором газопроводу була незалежна від Газпрому компанія, а 50% потужності доведеться зарезервувати під прокачування газу від незалежних постачальників.

Європейські експерти вважають, що за допомогою Газової директиви Євросоюз не зможе блокувати будівництво Північного потоку-2, але створить проблеми для інвесторів.

Дія документу має розпочатися до закінчення будівництва російського газопроводу, що створить додаткові проблеми для його реалізації.

До слова, Данія відмовила компанії Газпром у будівництва маршруту газопроводу Північний потік-2.

Джерело: ТАСС

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