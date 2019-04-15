Євросоюз остаточно затвердив проект поправок до Газової директиви, яка дозволяє посилити контроль за морськими газопроводами.

Сьогодні Рада ЄС остаточно затвердила поправки до Газової директиви, яка розширює можливості для контролю за морськими газопроводами, серед яких значиться й Північний потік-2.

Тепер морські газопроводи повинні відповідати правилам, які поширюються на наземні труби.

Документ затвердили без проведення обговорення. Відповідні поправки набудуть чинності через 20 днів після їхньої публікації в Офіційному журналі ЄС.

Після цього у країн-членів Євросоюзу буде дев’ять місяців на те, щоб впровадити їх в своє законодавство.

Читайте: Північний потік-2: Україна зробила Німеччини пропозицію по своїй ГТС

Під Газову директиву ЄС потрапляє й російський Північний потік-2. Документ вимагає, щоб оператором газопроводу була незалежна від Газпрому компанія, а 50% потужності доведеться зарезервувати під прокачування газу від незалежних постачальників.

Європейські експерти вважають, що за допомогою Газової директиви Євросоюз не зможе блокувати будівництво Північного потоку-2, але створить проблеми для інвесторів.

Дія документу має розпочатися до закінчення будівництва російського газопроводу, що створить додаткові проблеми для його реалізації.

До слова, Данія відмовила компанії Газпром у будівництва маршруту газопроводу Північний потік-2.