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Факты / Украина

Ставки букмекеров на второй тур выборов президента Украины

Букмекеры продолжают принимать ставки на второй тур выборов президента Украины.

Ставки букмекеров на второй тур выборов президента Украины

По прогнозам букмекеров, больше шансов победить во втором туре выборов президента Украины 2019 есть у Владимира Зеленского.

Как известно, украинцы смогут отдать свой голос 21 апреля за двух кандидатов – Владимира Зеленского или Петра Порошенко.

Ставки крупных букмекерских контор указывают на то, что больше шансов стать новым президентом Украины есть у Владимира Зеленского. Коэффициент на его победу в различных конторах составляет 1.17 и 1.20.

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К слову, ранее Факты ICTV писали о том, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут.

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