Букмекеры продолжают принимать ставки на второй тур выборов президента Украины.

По прогнозам букмекеров, больше шансов победить во втором туре выборов президента Украины 2019 есть у Владимира Зеленского.

Как известно, украинцы смогут отдать свой голос 21 апреля за двух кандидатов – Владимира Зеленского или Петра Порошенко.

Ставки крупных букмекерских контор указывают на то, что больше шансов стать новым президентом Украины есть у Владимира Зеленского. Коэффициент на его победу в различных конторах составляет 1.17 и 1.20.

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К слову, ранее Факты ICTV писали о том, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут.