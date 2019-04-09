Программы кандидатов на выборы президента 2019. Что обещают Порошенко и Зеленский, можно ли их обещания выполнить и какой будет политика кандидатов в случае избрания – в материале Фактов ICTV.

До второго тура выборов президента 2019 остается все меньше времени.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский еще 31 марта начали заочные дебаты, перебрасываясь острыми фразами с помощью видеоформатов, своих штабистов и СМИ.

Впрочем, уже 21 апреля состоится голосование, которое поставит точку в этом поединке.

Факты ICTV рассказывают, что именно обещают кандидаты в президенты, можно ли их обещания выполнить и какими будут первые месяцы президентства Порошенко или Зеленского.

– Дискурс отошел от содержательной части программ к обычному обсуждению и таких нюансов, как сдача анализов. Сейчас политика больше похожа на шоу-бизнес, – комментирует события политолог Андрей Золотарев.

Программы кандидатов затрагивают ключевые вопросы Украины – это и геополитика, и территориальная целостность, и борьба с коррупцией, реформы, вопросы здравоохранения и образования.

Вступление в ЕС и НАТО

Петр Порошенко гарантирует до 2023 года подать заявку на вступление в ЕС и начать выполнять план действий по членству в НАТО.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявляет, что вопрос вступления в НАТО будет решаться на референдуме.

Война на Донбассе и возвращение Крыма

Порошенко собирается возвращать территории политико-дипломатическим путем, используя санкции и привлекая миротворцев ООН.

Владимир Зеленский считает необходимым идти на переговоры с Путиным, если это поможет сохранить жизни украинцев и территориальную целостность.

Оба кандидата говорят о необходимости модернизации и совершенствования ВСУ.

Судебная реформа

Петр Порошенко задекларировал в своей программе продолжение формирования антикоррупционного суда по примеру европейских стран.

У Зеленского другой подход. Его судебная система будет состоять из мировых судей, которых будет выбирать народ, для решения простых споров и суда присяжных для приговоров по уголовным преступлениям.

Законодательные инициативы

Первый законопроект, который обещает принять Зеленский – О народовластии, который урегулирует механизмы референдума и другие формы демократии.

– Я считаю, что усиление прямой демократии – это удачный шаг. Это удивительно, но после Майдана мы не имеем нормального закона о референдуме и не имеем местного референдума. Без этого децентрализация будет незавершенной, – рассказывает Андрей Золотарев.

Кандидат также планирует отменить депутатскую неприкосновенность, принять закон об импичменте, ввести процедуру отзыва народных депутатов.

Напомним, ранее Факти ICTV писали про программу Владимира Зеленского.

Несмотря на всю розлогость и содержательность программ, ряду вопросов кандидаты внимание не уделили:

– Не присутствует реформа парламентаризма, которая крайне необходима – нет позиции ни у одного, ни у другого кандидата по необходимости таких реформ. Также недостаточно раскрыта тема реформ государственного управления, – комментирует программы кандидатов политолог Олег Саакян.

Ожидать ли реальных изменений?

Действующий президент обещает превратить Украину в транспортно-логистический хаб Европы, а также уделять внимание ИТ-сектору, как потенциально перспективному.

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Модернизацию предлагает и Зеленский – ввести электронное государство, позволив голосовать на выборах и референдумах онлайн, и создать экономический паспорт украинца (дети по достижению совершеннолетия смогут получить часть средств от реализации государством природных благ).

– Проблема в том, что кандидаты дают исключительно картинку, слоган, идею, а не дают инструментов. По каждой оси должен быть четкий, пошаговый путь, понятный обществу. К сожалению, ни у одного из кандидатов я не вижу этого. Происходит борьба эфемерными идеями, – говорит Саакян.

Он добавляет, что пока кандидаты не представили предложения по достижению этих целей, нельзя оценить, насколько это может быть реализовано.

Какими будут первые месяцы нового президента?

После результатов первого тура Петр Порошенко заявил, что допустил ошибки и обещает их ликвидировать после переизбрания. В частности, не допускать к высоким должностям бизнес-партнеров и родных.

Андрей Золотарев со скептицизмом относится к новой политике президента:

– Когда человек начинает делать заявления за 10 дней до выборов, этому нет доверия. У него было достаточно времени. Скорее всего, такие заявления он рассматривает как предвыборный шаг. Если он изберется, будет такая же политика, которую он проводил последние 5 лет.

Однако, Олег Саакян все же уверен, что изменения произойдут:

– Это будут кадровые чистки, поскольку ему нужно будет продемонстрировать, что он – обновленный президент и для этого нужно будет найти определенную когорту сакральных жертв.

Самая большая сложность для Зеленского в случае его избрания – отсутствие поддержки в Верховной Раде. Хотя большинства в парламенте и нет, все равно у него будет шанс найти единомышленников, уверен Саакян:

– Он может получить определенное ядро, поскольку часть депутатов будет заигрывать с ним и искать лояльности от нового президента.

Он также прогнозирует, что первыми шагами станут популярные законодательные инициативы. И если часть парламента не будет его поддерживать, он сможет их дискредитировать.

Если же в начале президентства Зеленскому удастся что-то сделать и ввести изменения, то у него будут все шансы привести в Верховную Раду мощную фракцию, которая станет костяком коалиции, уверен Андрей Золотарев.

Впрочем, каким будет Порошенко после переизбрания или Зеленский в случае победы, покажет только время.

Сейчас украинцы оказались перед выбором. С одной стороны, хорошо знакомый кандидат, который известен как реальными делами, так и невыполненными обещаниями, с другой – кандидат без опыта в политике но с новаторским подходом.

Лилия Ященко