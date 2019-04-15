Букмекери продовжують приймати ставки на другий тур виборів президента України.

За прогнозами букмекерів, більше шансів перемогти у другому турі виборів президента України 2019 є у Володимира Зеленського.

Як відомо, українці зможуть віддати свій голос 21 квітня за двох кандидатів – Володимира Зеленського або Петра Порошенка.

Ставки великих букмекерських контор вказують на те, що більше шансів стати новим президентом України має Володимир Зеленський. Коефіцієнт на його перемогу у різних конторах становить 1.17 та 1.20.

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До слова, раніше Факти ICTV писали про те, яку стратегію оберуть лідери гонки у другому турі, як будуть мобілізовувати свій електорат та до яких кроків вдадуться.