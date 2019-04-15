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Факти / Україна

Ставки букмекерів на другий тур виборів президента України

Букмекери продовжують приймати ставки на другий тур виборів президента України.

Ставки букмекерів на другий тур виборів президента України

За прогнозами букмекерів, більше шансів перемогти у другому турі виборів президента України 2019 є у Володимира Зеленського.

Як відомо, українці зможуть віддати свій голос 21 квітня за двох кандидатів – Володимира Зеленського або Петра Порошенка.

Ставки великих букмекерських контор вказують на те, що більше шансів стати новим президентом України має Володимир Зеленський. Коефіцієнт на його перемогу у різних конторах становить 1.17 та 1.20.

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До слова, раніше Факти ICTV писали про те, яку стратегію оберуть лідери гонки у другому турі, як будуть мобілізовувати свій електорат та до яких кроків вдадуться.

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