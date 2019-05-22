Через заяву Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і відставку Кабміну місія МВФ може достроково припинити роботу.

Місія МВФ за програмою співпраці stand by може достроково припинити роботу в Україні через істотні зміни в країні. Місія прибула в Україну 20 травня.

– Зараз інформації, що вони (МВФ, – Ред.) припинили місію і поїхали, поки немає. Однак розпуск Верховної Ради може вплинути на продовження програми з МВФ, – заявив міністр Кабміну Олександр Саєнко.

Експерти продовжують роботу у Києві, проте неможливість здійснення запланованого перегляду програми stand by через заявлений розпуск Ради і відставку уряду вимагає перегляду статусу візиту.

За його даними, найближчим часом очікується офіційний коментар ситуації.

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Нагадаємо, що 19 грудня 2019 року затверджена нова програма співпраці між Україною і МВФ stand-by.

Україна отримає €500 млн макрофінансової допомоги від Євросоюзу за умови продовження співпраці з МВФ.