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Факти / Україна / Політика

Альтернатива Банковій: куди може переїхати Зеленський

Президент Володимир Зеленський планує перемістити свою Адміністрацію з офісу на Банковій в іншу будівлю. У скільки обійдеться переїзд і яку будівлю розглядають – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Альтернатива Банковій: куди може переїхати Зеленський

Володимир Зеленський заявляв, що не збирається працювати на Банковій, літати президентськими літаками і перекривати дороги для кортежу.

У Зеленського повідомили, що розглядаються кілька варіантів – у центрі Києва і на околиці столиці. В Адміністрації президента сказали, що переговори про переїзд у КВЦ Парковий уже ведуться.

– З юристами якесь спілкування є. Але воно йде з приводу оренди площ, – повідомляє LIGA.net , зазначивши, що поки ніяких домовленостей немає.

Раніше екс-заступник голови Адміністрації президента Петра Порошенка Дмитро Шимків заявляв, що переїзд може обійтися в мільйони доларів. У Зеленського сказали, що це перебільшення, оскільки вони не збираються перевозити позолочений декор, ліплення, шкіряні меблі і дубові панно.

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Альтернатива Банковій: куди може переїхати Зеленський / 6 фотографий

Однак передбачувану вартість зміни прописки не назвали.

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На питання, що буде з Банковою, у прес-службі президента сказали, що там організують музей або здадуть в оренду.

– Музей влади? А непогана ідея, – відповіли у Зеленського.

Окрім цього, команда голови держави хоче реформувати саму структуру Адміністрації президента, зокрема провести аудит, який передбачає скорочення штату.

Нагадаємо, радник президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков очолив партію Слуга народу.

Джерело: ЛІГА.net

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