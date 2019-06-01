На засіданні РНБО з керівниками енергетичної галузі вдалося вирішити питання виплати зарплатних боргів шахтарям та відновлення водопостачання на Донбасі.

Секретар РНБО Олександр Данилюк після засідання у президента Володимира Зеленського заявив, що виявлено кілька системних проблем у сфері енергетики, які можуть створити загрозу нацбезпеці.

Водночас, за його словами, вдалося вирішити деякі нагальні питання.

– У стислі терміни буде виплачена заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт. Водночас, уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації у цій галузі, насамперед – посилення безпеки шахтарів, – уточнив Данилюк.

Також держава допоможе родині гірника, який загинув на шахті Лісова, у придбанні житла.

Окрім того, секретар РНБО пообіцяв, що у стислі терміни буде вирішено проблему підприємства Вода Донбасу – це відновлення водопостачання для понад 100 тис. громадян.

Читайте: Чим займається РНБО і чого чекати від Данилюка

– Оцінили можливі наслідки запровадження другого етапу повномасштабного ринку електричної енергії, яке має відбутися 1 липня цього року, та доцільність його відтермінування, – підсумував Данилюк.

До слова, 31 травня відбулося засідання РНБО, на якому обговорювали енергетичну безпеку України.

Джерело: Alex Danylyuk