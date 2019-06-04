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Факти / Україна / Політика

Зупинити РФ і Північний потік-2: Зеленський зустрівся з Дудою

Володимир Зеленський подякував Польщі за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Зупинити РФ і Північний потік-2: Зеленський зустрівся з Дудою

Володимир Зеленський у Брюсселі обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою загрозу для Європи з боку Росії, а також взаємини Києва і Варшави.

Зеленський подякував Польщі за непохитний захист на міжнародній арені суверенітету і територіальної цілісності України.

Також український лідер висловився за те, щоб складні питання історії не позначалися на двосторонніх відносинах між країнами.

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Ще одним питанням, яке підняв Зеленський на зустрічі з Дудою, стало будівництво Північного потоку-2. Президент України закликав протидіяти запуску газопроводу і підкреслив важливість збереження стратегічної ролі української газотранспортної системи.

Нагадаємо, Зеленський у Брюсселі оголосив про незмінність курсу України в ЄС і НАТО.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Адміністрація Президента

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