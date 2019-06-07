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Факти / Україна

Команда Зеленського створила проект боротьби з незаконною вирубкою лісу

Команда президента Володимира Зеленського запустила проект, присвячений незаконній вирубці лісу.

Команда Зеленського створила проект боротьби з незаконною вирубкою лісу

Проект Zелений ліс, присвячений боротьбі з незаконною вирубкою лісів, з’явився в Telegram-каналі.

Його створенням займалася команда президента України Володимира Зеленського.

Усіх небайдужих закликають фотографувати автомобіль з номерами, на який завантажують деревину, і позначати його місцезнаходження.

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Отримані зображення публікуватимуться на каналі. Надалі їх передаватимуть компетентним органам і контролюватимуть процес покарання винних.

Усі вимоги до фото або відео також опубліковані на каналі.

Раніше Факти ICTV писали про те, як вирубують на продаж ліси Прикарпаття.

Фото: Dreamstime

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