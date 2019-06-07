Команда президента Володимира Зеленського запустила проект, присвячений незаконній вирубці лісу.

Проект Zелений ліс, присвячений боротьбі з незаконною вирубкою лісів, з’явився в Telegram-каналі.

Його створенням займалася команда президента України Володимира Зеленського.

Усіх небайдужих закликають фотографувати автомобіль з номерами, на який завантажують деревину, і позначати його місцезнаходження.

Читайте: На Харківщині вирубують вікові дуби: хто та навіщо розкрадає ліс

Отримані зображення публікуватимуться на каналі. Надалі їх передаватимуть компетентним органам і контролюватимуть процес покарання винних.

Усі вимоги до фото або відео також опубліковані на каналі.

Раніше Факти ICTV писали про те, як вирубують на продаж ліси Прикарпаття.