Команда президента Володимира Зеленського запустила проект, присвячений незаконній вирубці лісу.
Проект Zелений ліс, присвячений боротьбі з незаконною вирубкою лісів, з’явився в Telegram-каналі.
Його створенням займалася команда президента України Володимира Зеленського.
Усіх небайдужих закликають фотографувати автомобіль з номерами, на який завантажують деревину, і позначати його місцезнаходження.
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Отримані зображення публікуватимуться на каналі. Надалі їх передаватимуть компетентним органам і контролюватимуть процес покарання винних.
Усі вимоги до фото або відео також опубліковані на каналі.
Раніше Факти ICTV писали про те, як вирубують на продаж ліси Прикарпаття.
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