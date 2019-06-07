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Факти / Україна / Політика

У Львові нові військові контрактники отримають 25 тис. грн доплати від міста

Лідер Самопомочі Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook заявив про те, що львівські військові отримають фінансову допомогу.

Андрій Садовий

У Львівській міській раді ухвалили важливе рішення щодо фінансової допомоги для захисників України. Про це написав на своїй сторінці у Facebook лідер Самопомочі Андрій Садовий.

– Кожен львів’янин, який підпише контракт з ЗСУ до кінця цього року, отримає 25 тис. грн. Окрім того, всі, хто пройшов зону ООС, і надалі буде отримувати 100 тис. грн від міста (вже 2 348 львів’ян цим скористались), – сказав Садовий.

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Також він зазначив, що якщо хочемо миру, то необхідно інвестувати в захисників, а не в переговорників.

Нагадаємо, військовослужбовцям ЗСУ, які виходять на завершальну фазу підготовки перед відправленням у район проведення ООС, призначили нові премії.

Джерело: 24 канал

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