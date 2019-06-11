Володимир Зеленський виступив на засіданні КСУ. Президент України у своїй промові висловив сподівання на справедливе рішення суду щодо законності указу про розпуск парламенту.

Президент України Володимир Зеленський виступив на початку засідання Конституційного суду, який розглядає питання про розпуск парламенту.

– Громадяни України просто не вірять Раді – рейтинг довіри 4%. Народ України аплодує рішенню про розпуск Верховної Ради. Люди впевнені, що оскарження цього рішення – це просто спроба народних депутатів утримати свої крісла, за недоторканність і можливість збагачення. І зараз суспільство дуже уважно стежить за цією справою. Ви точно це знаєте, і думаю, ухвалите справедливе рішення.

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Після цих слів Зеленський попросив дозволу залишити залу, “щоб його присутність не назвали тиском на суддів”.

До слова, трансляцію засідання Конституційного суду 11 червня можна подивитися на Фактах ICTV.