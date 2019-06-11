PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Українці не вірять Раді: виступ Зеленського у КСУ

Володимир Зеленський виступив на засіданні КСУ. Президент України у своїй промові висловив сподівання на справедливе рішення суду щодо законності указу про розпуск парламенту.

Українці не вірять Раді: виступ Зеленського у КСУ

Президент України Володимир Зеленський виступив на початку засідання Конституційного суду, який розглядає питання про розпуск парламенту.

– Громадяни України просто не вірять Раді – рейтинг довіри 4%. Народ України аплодує рішенню про розпуск Верховної Ради. Люди впевнені, що оскарження цього рішення – це просто спроба народних депутатів утримати свої крісла, за недоторканність і можливість збагачення. І зараз суспільство дуже уважно стежить за цією справою. Ви точно це знаєте, і думаю, ухвалите справедливе рішення.

Читайте: Рішення про розпуск Верховної Ради було правильним – звернення президента Зеленського

Після цих слів Зеленський попросив дозволу залишити залу, “щоб його присутність не назвали тиском на суддів”.

До слова, трансляцію засідання Конституційного суду 11 червня можна подивитися на Фактах ICTV.

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський звільнив керівника ДУС Куцика
Указ про розпуск Ради: Конституційний суд зібрався на засідання (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Скільки заробляє прес-секретар Зеленського
Як проголосувати у зоні ООС на парламентських виборах
Пожежа у психлікарні Одеси: Зеленський доручив створити комісію
Зеленський вніс до Ради два невідкладних законопроекти про електроенергію
Луценко відкрив кримінальні справи після засідання ТКГ: реакція Зеленського
Як зустрічали Зеленського в Брюсселі і які перспективи Мінського процесу
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка