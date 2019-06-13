В этом году более 3 миллионов украинцев полетят нерегулярными чартерными рейсами за границу, и эта цифра ежегодно растет более чем на 20%. Отечественные авиаперевозчики просто не успевают за потребностями пассажиров и самолетов на всех может просто не хватить.

Больше всего рискуют в этом году любители жаркого Египта, Турции, Туниса и Черногории. Туры в эти страны стартуют от $300, а поэтому спрос только растет.

Украинский рынок чартерных авиаперевозок – почти 3 миллиарда гривен в год. Этот лакомый кусок делят между собой компании с небольшим самолетным парком. Через что иногда возникают проблемы.

В прошлом году посыпалось расписание двух отечественных компаний Anda Air и Yan Air. Итог лета – почти 100 рейсов отменено.



Стоит этим летом ждать подобную ситуацию? Эксперты говорят, риск большой.

Если внимательнее присмотреться к авиапарку чартерных перевозчиков, может и летать перехочется. Средний возраст самолетов переваливает за четверть века.

Среди рекордсменов – американский самолет McDonnell Douglas авиакомпании Anda Air. Ему уже более 30 лет. Еще двум лайнерам по 25 и 22 года. Подобная ситуация и у других авиаперевозчиков.

В отечественном авиапарке есть самолеты из Афганистана, Эритреи и Буркина-Фасо. То есть стран, где не слишком высокая культура технического обслуживания.

Продают такие музейные экспонаты за несколько миллионов долларов. Логика понятна – новые стоят десятки миллионов. Но почтенный возраст самолета – сам по себе факт не угрожающий. Хорошая машина может летать долго, если исправно ухаживать за ней.

По инсайдерской информации журналистов Фактів тижня, владельцы компаний экономят на запчастях. Вместо новых оригинальных ищут подешевле.

– Устанавливают не сертифицированные запчасти. Если после серьезной катастрофы запчасти выбрасывают на рынок и ее покупают – то да, тогда существует реальная угроза безопасности полетов.

Экономия в небольших компаниях, говорят эксперты – тотальная. Полностью неисправный самолет, конечно, никто не выпустит из отечественных аэропортов. Но есть нюансы.

Экономят не только на ремонте, но и на персонале. Об этом пилот Владислав Петренко знает не понаслышке. Говорит, летать просто некому. Компании часто задерживают зарплату. И ее уровень значительно меньше, чем в иностранных компаниях, а условия труда хуже. Поэтому недобросовестные операторы часто берут новичков, или тех, кто как говорится, проштрафился на предыдущей работе.

Проблемы возникают и тогда, когда компании берут на себя нереальные обязательства по количеству полетов, чтобы хорошо заработать за сезон, который длится недолго. Или на них давят заказчики – турфирмы.

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Сезон только начался, а Украину уже накрыла волна отмененных рейсов. На прошлой неделе десятки туристов застряли в аэропортах Кипра, Турции и Египта. Всего задержали вылеты 11 самолетов.

Если же пассажир отмененного чартерного рейса решит подать в суд, то шансов выиграть у него – мало. Украинское законодательство – на стороне авиаперевозчика.

К слову, ранее SkyUp открыла рейс в Париж. 12 июня стартует рейс Киев – Ницца.

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