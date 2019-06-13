Останні роки Володимир Євдокімов очолював Проектний офіс Координаційного центру з впровадження реформи ринку електроенергії.

Як повідомляв член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, призначення Євдокімова суттєво підвищує шанси на своєчасне введення нового ринку електроенергії 1 липня.

– До останнього часу залишалось кілька питань, без вирішення яких запуск конкурентного ринку електроенергії був неможливий. Призначення Кабміном директора держпідприємства Оператор ринку та затвердження постанов про ПСО та аукціони робить своєчасний запуск ринку більш ніж вірогідним, – зазначив експерт.