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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Уряд вирішив ключове кадрове питання для своєчасного запуску енергоринку – експерти

Кабінет міністрів призначив директором державного підприємства Оператор ринку Володимира Євдокімова. Відповідне рішення уряд ухвалив на засідання 12 червня.

Уряд вирішив ключове кадрове питання для своєчасного запуску енергоринку – експерти

Останні роки Володимир Євдокімов очолював Проектний офіс Координаційного центру з впровадження реформи ринку електроенергії.

Як повідомляв член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, призначення Євдокімова суттєво підвищує шанси на своєчасне введення нового ринку електроенергії 1 липня.

 – До останнього часу залишалось кілька питань, без вирішення яких запуск конкурентного ринку електроенергії був неможливий. Призначення Кабміном директора держпідприємства Оператор ринку та затвердження постанов про ПСО та аукціони робить своєчасний запуск ринку більш ніж вірогідним, – зазначив експерт.

Читайте: ЄС підтвердив – запуск нового енергоринку є умовою отримання €500 млн макрофінансової допомоги

Текст розпорядження розміщено на Урядовому порталі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив всі необхідні рішення для запобігання зростанню цін на електроенергію з 1 липня, коли має розпочати свою роботу ринок електроенергії.

Джерело: Українські новини

Фото: Unsplash

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