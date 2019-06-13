Кабінет міністрів призначив директором державного підприємства Оператор ринку Володимира Євдокімова. Відповідне рішення уряд ухвалив на засідання 12 червня.
Останні роки Володимир Євдокімов очолював Проектний офіс Координаційного центру з впровадження реформи ринку електроенергії.
Як повідомляв член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, призначення Євдокімова суттєво підвищує шанси на своєчасне введення нового ринку електроенергії 1 липня.
– До останнього часу залишалось кілька питань, без вирішення яких запуск конкурентного ринку електроенергії був неможливий. Призначення Кабміном директора держпідприємства Оператор ринку та затвердження постанов про ПСО та аукціони робить своєчасний запуск ринку більш ніж вірогідним, – зазначив експерт.
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Текст розпорядження розміщено на Урядовому порталі.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив всі необхідні рішення для запобігання зростанню цін на електроенергію з 1 липня, коли має розпочати свою роботу ринок електроенергії.