Команда президента України Володимира Зеленського не передумала переносити Адміністрацію президента.

У будівлі Адміністрації президента, що на Банковій, можуть зробити музей державності.

Як повідомив в одному з інтерв’ю голова АП Андрій Богдан, наразі планується переїзд в інше приміщення, в офіс відкритого типу.

За його словами, там будуть створені робочі групи і відкрита територія для спілкування, куди зможе потрапити кожен українець.

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Будівлю Адміністрації президента, яка знаходиться на Банковій вулиці, можуть продати або перетворити на музей державності України.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в АП змінили правила дрес-коду.