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Факты / Украина / Политика

Оснований нет – Зеленский о возвращении России в ПАСЕ

Россия не сделала ни одного шага для того, чтобы вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Зеленський і Макрон

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что РФ не выполнила ни одного условия для того, чтобы ее вернули в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

По его словам, нельзя говорить о снятии санкций до тех пор, пока Россия не вернет Украине оккупированные территории.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал продление санкций против РФ, но добавил, что хотел бы избежать полного выхода России из ПАСЕ.

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– Мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы, потому что мы считаем, что это будет вредить, прежде всего, интересам граждан РФ, мы хотим обеспечить их возможность отстаивать свои права, – сказал президент Франции.

К слову, 3 июня в ПАСЕ приняли проект резолюции, которая может обеспечить возвращение России в Совет Европы.

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