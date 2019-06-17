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Факты / Украина

Зеленский и Меркель могут обсудить Северный поток-2

Канцлер Германии Ангела Меркель может обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским Северный поток-2.

Зеленский и Меркель могут обсудить Северный поток-2

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель 18 июня.

Как сообщают в кабмине ФРГ, во время встречи в Берлине они могут обсудить тему Северного потока-2.

Политики также поговорят о двусторонних отношениях, реализации Минских договоренностей, конфликте на востоке Украины и процессе реформирования.

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Кроме того, во время официального визита Владимир Зеленский также встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон и Ангела Меркель поговорили с Владимиром Путиным о воплощении Минских договоренностей.

Источник: Die Bundesregierung

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