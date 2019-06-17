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Факти / Україна

Зеленський і Меркель можуть обговорити Північний потік-2

Канцлер Німеччини Ангела Меркель може обговорити з президентом України Володимиром Зеленським Північний потік-2.

Зеленський і Меркель можуть обговорити Північний потік-2

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 18 червня.

Як повідомляють в кабміні ФРН, під час зустрічі в Берліні вони можуть обговорити тему Північного потоку-2.

Політики також поговорять про двосторонні відносини, реалізацію Мінських домовленостей, конфлікт на сході України і процес реформування.

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Крім того, під час офіційного візиту Володимир Зеленський також зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером.

Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон і Ангела Меркель поговорили з Володимиром Путіним про втілення Мінських домовленостей.

Джерело: Die Bundesregierung

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