Канцлер Німеччини Ангела Меркель може обговорити з президентом України Володимиром Зеленським Північний потік-2.
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 18 червня.
Як повідомляють в кабміні ФРН, під час зустрічі в Берліні вони можуть обговорити тему Північного потоку-2.
Політики також поговорять про двосторонні відносини, реалізацію Мінських домовленостей, конфлікт на сході України і процес реформування.
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Крім того, під час офіційного візиту Володимир Зеленський також зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером.
Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон і Ангела Меркель поговорили з Володимиром Путіним про втілення Мінських домовленостей.
Джерело: Die Bundesregierung