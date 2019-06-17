PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський: Росія має звільнити українських моряків

Росія має виконати рішення Міжнародного Трибуналу і звільнити захоплених у полон моряків.

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має виконати рішення Міжнародного Трибуналу.

– Росія має виконати рішення Міжнародного Трибуналу і повернути 24 українських моряки. Я в це вірю, – сказав президент України.

У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не забуває про українських моряків.

Читайте: Зеленський і Меркель можуть обговорити Північний потік-2

За його словами, уряд Франції робить усе можливе для того, аби повернути захоплених Росією моряків додому.

До слова, начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Україна не вдаватиметься до військових спроб пройти крізь Керченську протоку.

Джерело: Команда Зеленського

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський: Україна не готова до переговорів з бойовиками
Зустріч у Нормандському форматі підготують найближчим часом – Зеленський
Все зроблено за законом – Зеленський про розпуск Верховної Ради
Зеленський і Меркель можуть обговорити Північний потік-2
Голова АП підтвердив намір перенести Адміністрацію з Банкової
Путін займає вичікувальну позицію щодо Зеленського – Пєсков
Президент звільнив посла України у Швеції
Зеленський привітав молодіжну збірну України з перемогою
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка