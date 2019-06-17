Росія має виконати рішення Міжнародного Трибуналу і звільнити захоплених у полон моряків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має виконати рішення Міжнародного Трибуналу.

– Росія має виконати рішення Міжнародного Трибуналу і повернути 24 українських моряки. Я в це вірю, – сказав президент України.

У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не забуває про українських моряків.

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За його словами, уряд Франції робить усе можливе для того, аби повернути захоплених Росією моряків додому.

До слова, начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Україна не вдаватиметься до військових спроб пройти крізь Керченську протоку.

Джерело: Команда Зеленського